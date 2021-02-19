Ortalama insan boyu erkeklerde 1,8 metre, kadınlarda ise 1,6 metre olarak kabul ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, son yağışların ardından kar kalınlığı bazı yerlerde insan boyunu aştı, bazı yerlerde ise 1 metrenin üzerine çıktı.

Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı Kartalkaya’da

En yüksek kar kalınlığı 190 santimetreyle Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde ölçüldü. Kartalkaya’yı 140 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi, 121 santimetreyle Palandöken Kayak Merkezi ve 115 santimetreyle Uludağ Kayak Merkezi izledi.

Kayak merkezlerinin dışında da kar kalınlıkları arttı

Van Bahçesaray Karabet Tepesi’nde kar kalınlığı 220, Rize Ovit’te 167, Huser Yaylası’nda 143 ve Kütahya Domaniç Kocayayla’da 133 santimetre olarak ölçüldü.

Son durumda kar kalınlığı İstanbul Ümraniye'de 18, Çatalca Radar Sahası'nda 6, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 santimetre olarak hesaplandı.