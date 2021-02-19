Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kurtlar koyunlara saldırdı: 13'ü telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki ahırda bulunan koyunlara kurtlar saldırdı. Kurtlar, ormanlık alana kaçarak gözden kaybolurken, saldırıya uğrayan 13 koyun telef oldu.
İlçeye bağlı Darıyeri Yörükler köyünde hayvancılık ve çiftçilik yapan Harun Uzun'un ahırındaki koyun sürüsüne, gece saatlerinde kurt saldırdı.
Gelen sesler üzerine ahıra giden Uzun, 13 küçükbaş hayvanın yerde hareketsiz yattığını gördü.
Mağdur çiftçiye destek sağlanacak
Ahırda birçok kurt gören Uzun, köylülerden yardım istedi. Kurtlar ise ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.
Ahırda incelemelerde bulunan Kaynaşlı Jandarma Karakol ekipleri, olayın kurtların saldırısı sonucu gerçekleştiğini belirleyerek durumu Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Mağdur olan çiftçiye destek verilecek.
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