Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 2018 yılında hayata geçirilen “Zirai İlaç Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi” projesi ile zehirli ilaç atıkları 15 köy ve 4 mahalledeki özel konteynerlerde toplanıyor.

Proje kapsamında 2020 Haziran’a kadar 8 ton atık bertaraf edildi.

Atıklar hala çevreye atılıyor

Ancak projeye rağmen çiftçiler tarla ve bahçeleri için kullandıkları zirai ilaçların kutularını çevreye atmaya devam ediyor.

Bayramiç ilçesinin içme ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan baraj havzası ise bu atıklarla doldu.

Yağmurlarla gün yüzüne çıktılar

Atıklar, Kazdağları’ndaki karları eriten son yağmurların önüne kattığı her şeyi baraj havzasına taşımasıyla gün yüzüne çıktı.

Zirai ilaç atıklarının doğaya bırakılmaya devam edilmesi halinde, artan çevre kirliliği insan sağlığını tehdit etmeye devam edecek.