İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Büyükkarabağ köyünde COVID-19 pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle köyde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler aldı.

Köyde, bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.