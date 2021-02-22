Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da bir köye karantina kararı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da koronavirüs vakalarının artması üzerine Bolvadin ilçesinde bulunan bir köyde karantina uygulaması başlatıldı. Karantina kararına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak.
İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Büyükkarabağ köyünde COVID-19 pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle köyde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler aldı.
Köyde, bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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