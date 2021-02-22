İlçede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 20 gün önce kendisini gösteren yalancı bahar, çiçeklerin açmasını ve arıların mevsim algısını yanılttı.

Erken yavrulamaya başlayan arılar, polen toplamak için doğadaki çiçeklere dağıldı. Arkasından bir anda bastıran soğuklar ve Toros Dağları'nın eteklerine yağan kar, kovanlardan çıkan arıları zamansız yakaladı.

Kovanlarından ayrılan bazı arılar, geri dönemeden çiçeklerin üzerinde veya dönüş yolunda kovanlarına yetişemeden donarak telef oldu.

"Arıcıların yüzde 30 kaybı var"

30 yıldır arıcılık yapan Abdurrahman Cengiz, zamansız yavrulama yapmak için polen toplamaya giden arıların çoğunun kovanlarına geri dönemediğini ve çiçeklerin üzerinde donarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Böyle bir durumun yaklaşık 10 yıl önce başlarına geldiğini söyleyen Cengiz, bu yıl arıcılarının yüzde 30 civarında kayıplarının olduğunu söyledi.

"Kovandan zamansız çıkan arı, çiçeğin üzerinde uyuşup kalıyor"

Geçen sezonun kurak gitmesinden dolayı arıların bu yıl kışa zayıf girdiğini belirten Cengiz, "Bademler ve azgan çiçekleri ile artı sandal pürçüğü erken açtı. Arı erken dışarı çıktı. Akabinde de hava aniden soğudu. Bu yüzden hemen hemen yüzde 30, yüzde 40 gibi arı kayıplarımız oluyor. Dışarı giden arılar soğuktan geriye dönemiyor. Kovandan zamansız çıkan arı, çiçeğin üzerinde uyuşup kalıyor, gece de donup ölüyor. Bundan biraz muzdarip olduk" dedi.