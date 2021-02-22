Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 63 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 63 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15-21 Şubat'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Yapılan aramalarda, uzun namlulu tüfek ile bu tüfeğe ait 3 şarjör ve 95 fişek, bir miktar uyuşturucu, 3 bin 355 paket kaçak sigara, 40 cep telefonu, 200 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Operasyonlarda 63 kişi gözaltına alındı.
1 kişi tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Kaçakçılık
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