Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 750 kilo kaçak kum midyesi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Enez ilçesinde kaçak toplanan ve Yunanistan'a götürülmek istenen 750 kilogram kum midyesi ele geçirildi. Canlı midyeler ekiplerce denize bırakıldı.
Akdeniz mutfaklarında ilgi çekmesi nedeniyle kum midyesi kaçakçılığı son yıllarda artış gösteriyor.
Edirne'nin Enez ilçesinde sahil kesimindeki ormanlık alanda çuvallanmış 750 kilo kum midyesi bulundu.
Yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürülmek istendiği belirlenen canlı midyeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.
Etiketler: Yunanistan
Son Haberler
- 14:11
- 14:19
- 14:15
- 14:17
- 14:15
Sıradaki Haber
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 20 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz