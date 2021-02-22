Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
11 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.
Zanlılar arasında ihraç edilen akademisyen, doktor, askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan 2 komiserin de bulunduğu öğrenildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzincan, Samsun, Düzce, Aydın, Çanakkale, Ağrı ve Adıyaman'da başlatılan operasyon sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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