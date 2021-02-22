700 yıllık kalenin kendisinin de ferdi olduğu sülalesine tescil edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Şefika Seray Üçüncü, kaleden elde edilecek gelirle, öğrencilere burs vereceklerini ve ihtiyaç sahiplerine yardım ederek, Kızılay’a 10 bin ünite kan temin etmek için kan bankası kuracaklarını ifade etti.

“Vakıf kurarak ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğiz”

Dedesi Üçüncüzade Ömer Paşa’dan kendilerine miras kalan kaleyi nasıl değerlendirecekleri hakkında da bilgiler veren Şefika Seray Üçüncü, “Kaleden elde edilecek gelirlerle fakire fukaraya yardım edilecek, etrafımızı gözeteceğiz" dedi.

Üçüncü, bir vakıf kurma çabası içinde olduklarını da belirterek, "Vakfımız kurulduktan sonra kalenin bize teslim edilmesini bekliyoruz. Kale bize teslim edildikten sonra kalenin girişine “Üçüncüoğlu Sarayı” yazdıracağız. Ondan sonrasında buradan gelecek gelirleri öğrencilere burs vererek, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek harcamayı düşünüyoruz. Yine aynı zamanda bir kan bankası oluşturarak Kızılay’a 10 bin ünite kan vermeyi planlıyoruz. Bunların haricinde düğünlerimizi ve organizasyonlarımızı kalede yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.