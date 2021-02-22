Edirne'nin Keşan ilçesinde ev kadınlarına, evlerde bir araya gelinmemesi uyarısı yapıldı. Filyasyon Takip Kurulu'nun değerlendirmesi sonucu son günlerde ev kadınları arasında COVID-19 vakalarında artış tespit edildi.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nca vatandaşlara komşu ziyaretleri ve ev buluşmalarının yapılmaması yönünde uyarıda bulunulması kararı alındı.

Kaymakamlığın, ilçe sakinlerine kısa mesajla iletilen uyarısında, şu ifedeler yer aldı:

"Ev hanımlarında vaka artış oranı yüksek belirlenmiştir. Bundan dolayı ev hanımlarının kendi aralarında gün düzenleme, komşu ziyareti, doğum günü kutlama yapmamaları gerekmektedir. Ev hanımlarımızdan, kendilerinin ve toplumun sağlığı için bu konuda üst düzeyde hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."