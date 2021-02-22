75 yaşındaki Fatma Y. alışveriş yapmak için evden çıktı. Evden çıkarken elindeki çöp poşetiyle birlikte içerisinde telefon ve parasının bulunduğu çantasını yanlışlıkla çöp konteynerine atan kadın, yoluna devam etti.

Bir süre sonra çantasını da çöpe attığını anlayan yaşlı kadın, geri döndü. Çöp konteynerinde çantasını bulan kadın, içerisindeki para ve telefonun alındığını fark etti.

Çaresiz kadın, çöp konteynerinin başında parası ve telefonunun geri getirilmesini bekliyor.

