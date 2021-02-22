Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 15:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
75 yaşındaki kadın çantasını yanlışlıkla çöpe attı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Sultangazi'de yaşayan 75 yaşındaki Fatma Y., alışverişe giderken içerisinde para ve telefonunun bulunduğu çantasını yanlışlıkla çöpe attı. Yaşlı kadın çöpün başında eşyalarının geri getirilmesini bekliyor.
75 yaşındaki Fatma Y. alışveriş yapmak için evden çıktı. Evden çıkarken elindeki çöp poşetiyle birlikte içerisinde telefon ve parasının bulunduğu çantasını yanlışlıkla çöp konteynerine atan kadın, yoluna devam etti.
Bir süre sonra çantasını da çöpe attığını anlayan yaşlı kadın, geri döndü. Çöp konteynerinde çantasını bulan kadın, içerisindeki para ve telefonun alındığını fark etti.
Çaresiz kadın, çöp konteynerinin başında parası ve telefonunun geri getirilmesini bekliyor.
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