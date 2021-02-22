Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi
[Fotoğraf: DHA]
Tunceli'de, terör örgütlerine 1062 kişilik personelle düzenlenen 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonunda 2 sığınak imha edildi. Sığınakların içinde terör örgütlerinin kullandığı çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede barındığı değerlendirilen terör örgütlerinin üyelerini etkisiz hale getirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu devam ediyor.
Operasyonda Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 1062 kişilik personel görev alıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Operasyon kapsamında yapılan arazi taramasında, 2 sığınak tespit edildi.
Sığınaklarda yapılan aramalarda, 100 kilo amonyum nitrat, 9 pil ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar, içindeki malzemelerle birlikte imha edildi.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG Terörle Mücadele Komando
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