Nüfusa düşen COVID-19 vaka oranı en yüksek seyreden 4. il olan Giresun'da, Atatürk Meydanı'ndaki banklara oturarak vakit geçirenlere sosyal mesafe kuralını hatırlatan Ünlü, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Daha sonra HES kodu ile Gazi Caddesi'ne giriş yapan Vali Ünlü, buradaki esnaf ile görüştü, sosyal mesafe, maske ve temizlik konularında duyarlı olmalarını istedi.

Ünlü, caddede gördüğü yaşlı vatandaşları maske konusunda uyardı, dışarıda çok bulunmamaları ve aşı yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Ünlü, ardından Orhan Yılmaz Caddesi ve Malpazarı mevkilerinde de vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kentte yeni tedbirler alındı

Nüfusa düşen vaka oranı en yüksek seyreden 4. il olan Giresun'da, geçtiğimiz günlerde ilave tedbirler alınmıştı.

Tüm köy ve mahalle muhtarlarının, köy ve mahallelerinde salgın açısından bulaş kaynağı yaratacak düğün, nişan, kına, mevlit ve taziye gibi toplu olarak bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklerin yapılmasının kontrol altına alınmasına karar verilmişti.

Çiftçilik faaliyeti için köy veya yaylalara çıkmasına da izin verilmeyeceği açıklanmıştı.