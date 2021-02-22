Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Osman Karak yönetimindeki otomobil, Siverek - Şanlıurfa karayolu 15'inci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Emine, Ravzanur, Zeynep ve Mahmut Karak yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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