Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 661 parça tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda 626 sikke ve 35 obje ele geçirildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Karabağlar'da bir eve operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 626 sikke ve 35 obje olmak üzere 661 tarihi eser ele geçirildi.
Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser
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