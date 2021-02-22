Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, vatandaşlara baskı ile cebir uygulayarak haksız kazanç sağladıkları belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

29 gözaltı

Suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 32 kişiyi yakalamak için Karabük'ün merkeze alındığı 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında bir komiser yardımcısının da bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ikamet, araç ve iş yerlerinde narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, 2 sallama tabir edilen kılıç, bir kurusıkı tabanca, 176 tabanca fişeği, 156 tüfek fişeği, esrar, 73 çek ve senet ile bir sahte KKTC sürücü belgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi, 9'u ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin sorgusunun devam ettiği soruşturma kapsamında, 3 şüphelinin daha arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.