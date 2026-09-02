İspanya'ya göre, İsrail ve Rusya'nın düzensiz göçmen akınını körüklediğine dair kanıtlar var

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de 30-31 Temmuz tarihlerinde yaşanan düzensiz göçmen akınının arkasında Rusya, İsrail ve aşırı sağcı grupların olduğunu ima etmesi ve sonrasında bu iki ülkeden gelen tepkiler ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

İspanya Hükümet Sözcüsü ve Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göçmenler Bakanı Elma Saiz, bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basının sorularını yanıtladı.

Saiz'e, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda İspanya Başbakanı Sanchez'i "yalan söylemekle" suçlaması ve İspanya hükümetinden iddialarına ilişkin somut delil göstermesini istemesi soruldu.

Hem İsrail hem de Rusya'daki dijital forumların, AB'yi kutuplaştırmak ve bölmek amacıyla Sebte'deki olayları körüklediğine dair kanıtlar bulunduğunu söyleyen Saiz, İspanya Dışişleri Bakanlığının kurum içi raporlarını ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun 6 Ağustos'ta yayımladığı bir raporda Rusya'yı Sebte'deki olaylarla ilgili bir "dezenformasyon kaynağı" olarak tanımlamasını örnek gösterdi.

İspanya Hükümet Sözcüsü, iddiaları doğrulamak isteyenlere sosyal medyayı kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Saiz, her şeye rağmen, dezenformasyonu yaydığı gerekçesiyle Rusya ve İsrail'e karşı herhangi bir yasal girişimde bulunup bulunmayacaklarıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

İspanya Başbakanı Sanchez, 31 Ağustos'ta bir radyoya verdiği demeçte, Fas'ın Fenidek kentinden 30-31 Temmuz tarihlerinde Sebte'ye yapılan düzensiz göçmen akınının arkasında Rusya ve İsrail'in de olduğunu iddia ederek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Rusya bu konuda dezenformasyon yapıyorsa ya da İsrail, İspanyol hükümetini eleştirerek dezenformasyon yayıyorsa, bunun nedeni İspanya veya Avrupa'daki göç meselesine dair endişeleri değildir. Aksine, Gazze'deki soykırım veya (Vladimir) Putin'in Ukrayna'yı işgali konusunda takındığımız ve cesurca olduğuna inandığım, siyasi tutumumuza karşıdır."