Açık 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.09.2026 06:51

Polonya'da ilkokullarda telefon yasağı

Polonya'da ilkokullar ve okul öncesi eğitim kurumlarında cep telefonu kullanımına ilişkin yeni düzenlemenin ülke genelinde yürürlüğe girdiği belirtildi.

Polonya'da ilkokullarda telefon yasağı

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ülke genelindeki ilkokul öğrencilerinin dersler, teneffüsler ve diğer okul faaliyetleri sırasında telefon ve benzeri elektronik cihazları kullanmasına izin verilmiyor.

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocukların ise bu tür cihazları tamamen okula getirmesine müsaade edilmiyor.

Düzenlemede, telefonların eğitim amacıyla kullanılması, acil durumlarda ebeveynlerle iletişim kurulması, sağlık veya yaşam açısından doğrudan tehdit oluşturan durumlar ile bazı sağlık veya özel ihtiyaç durumları için istisnalar bulunuyor.

Lise düzeyindeki okullar ise ülke genelindeki düzenlemenin kapsamında bulunmuyor ancak okullar kendi kuralları aracılığıyla öğrencilerin cep telefonu kullanımına ilişkin düzenleme getirebilecek.

Düzenleme, çocukların zararlı çevrim içi içeriklere maruz kalmalarını azaltmayı amaçlayan daha geniş kapsamlı hükümet kampanyasının bir parçası olarak uygulanıyor.

Öte yandan, Polonya hükümeti 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin yeni yasal düzenleme üzerinde çalıştığını bildirmişti.

ETİKETLER
Polonya Sosyal Medya
Sıradaki Haber
İspanya'ya göre, İsrail ve Rusya'nın düzensiz göçmen akınını körüklediğine dair kanıtlar var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:33
Trump'ın yeni tehdidi: Falkland Adaları
07:42
Silivri açıklarında Türk bayraklı 2 gemi çarpıştı
06:50
İspanya'ya göre, İsrail ve Rusya'nın düzensiz göçmen akınını körüklediğine dair kanıtlar var
06:36
BM: Nepal'deki seller en az 2,2 milyon ton enkaz bıraktı
06:34
İsrail'deki mevcut hükümet döneminde 109 bin dönüm Filistin toprağını gasp etti
06:29
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’da bir camiyi yakmaya çalıştı
Tezgahlar palamutla doldu
Tezgahlar palamutla doldu
FOTO FOKUS
Türk savunma devleri dünya listesinde
Türk savunma devleri dünya listesinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ