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Türkiye
TRT Haber 02.09.2026 07:25

Silivri açıklarında Türk bayraklı 2 gemi çarpıştı

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı 2 ticari gemi çarpıştı. İlk belirlemelere göre gemilerden birinde gözle görünür hasar bulunmazken, diğer gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Silivri açıklarında Türk bayraklı 2 gemi çarpıştı
[Fotograf: DHA]

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa’ya seyir halinde olan Türk bayraklı "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli'ye seyir halinde olan Türk bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemi çarpıştı.

Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.

Yapılan ilk tespitlerde "Alsu" isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmadığı belirlenirken, "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

 

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