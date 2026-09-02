BM: Nepal'deki seller en az 2,2 milyon ton enkaz bıraktı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Nepal'deki sel felaketi hakkında bilgi verdi.

Nepal'deki ani sellerin ardından yardım ve kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Dujarric, bugüne kadar 1000'den fazla cesede ulaşıldığını, 3 bin 900 kişinin hala kayıp olduğunu ve yaklaşık 12 bin kişinin kurtarıldığını aktardı.

Dujarric, BM Kalkınma Programı (UNDP) çalışanlarından gelen ön değerlendirmeye göre, Nepal'deki sellerin geride en az 2,2 milyon ton enkaz bıraktığını belirterek, "Tahmini enkazın yaklaşık 556 bin 200 tonu, uydu analizlerine göre 2 bin 300'den fazla hasarlı binayı kapsayan inşaat enkazından oluşuyor" dedi.

Sellerin ülkedeki enerji altyapısına da önemli ölçüde zarar verdiğine dikkati çeken Dujarric, 11 hidroelektrik santrali ile bir güneş enerjisi santralinin çalışmayı durdurduğunu, yapım aşamasındaki 15 hidroelektrik projesinin de hasar gördüğünü bildirdi.

Dujarric, "İnsani yardım alanındaki meslektaşlarımız, şu anda en büyük zorluğun erişim olduğunu söylüyor. 40'tan fazla köprü yıkıldı ve ana kara yolunun bazı bölümleri hala kapalı. En ücra topluluklar, malzeme temini için askeri helikopterlere güvenmeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

Ayrıca artan halk sağlığı riskleri konusunda da çok endişeli olduklarını dile getiren sözcü, aşırı kalabalık barınakların, kirlenmiş su ve hasar görmüş sağlık tesislerinin özellikle kadın ve çocukları hastalıklara yakalanma riskine daha fazla maruz bıraktığı konusunda uyardı.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezinde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1050'ye yükseldiği bildirilmişti.