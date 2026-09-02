Trump'ın yeni tehdidi: Falkland Adaları

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallık’ın Falkland Adaları üzerindeki egemenliğine ilişkin ABD’nin mevcut tutumunu gözden geçirebileceğini açıkladı.

Trump, Oval Ofis’te gazetecilerin Falkland Adaları’nın egemenliği konusundaki tutumunun değişip değişmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine, “Her tutumu her zaman gözden geçiririm. Bu da pek çok tutumdan yalnızca biri” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklaması, ABD yönetiminin Birleşik Krallık’ı savunma harcamalarını artırmaya teşvik etmek amacıyla Falkland Adaları konusundaki politikasını değiştirebileceği yönündeki haberlerin ardından geldi.

ABD’den Londra’ya savunma harcaması baskısı

Üst düzey bir ABD yetkilisi, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, Pentagon’un NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını artırma taahhütlerini gözden geçirdiğini ve bu değerlendirmede Birleşik Krallık’a “özel önem” verileceğini belirtti.

Yetkililer, Washington’ın Falkland Adaları üzerindeki Britanya egemenliğine ilişkin tutumunu değiştirmesinin, Londra’yı savunma harcamalarını artırmaya teşvik etmek için değerlendirilen seçeneklerden biri olduğunu ifade etti.

Birleşik Krallık Maliye Bakanı John Healey ise ülkesinin savunma harcamalarını GSYİH’nin yüzde 3’üne çıkarma hedefinin arkasında olduğunu belirtti. Healey, söz konusu planın ilkbaharda yapılacak değerlendirmede açıklanacağını söyledi.

Healey ayrıca ABD’nin Falkland Adaları’nın egemenliği konusunda Arjantin’in yanında yer alabileceği yönündeki iddiaları duymadığını belirterek, “Falkland Adaları Britanya’ya aittir. Ada halkı bunu istediği sürece de Britanya’ya bağlı kalacaktır.” dedi.

Falkland Adaları üzerindeki egemenlik tartışması

Güney Atlantik’te bulunan Falkland Adaları, Birleşik Krallık tarafından yönetiliyor. Arjantin ise adalar üzerinde uzun süredir egemenlik iddiasında bulunuyor.

Birleşik Krallık hükümeti de Falkland Adaları’nın, halkının iradesi doğrultusunda Britanya Denizaşırı Bölgesi olarak kalmasına yönelik “köklü ve sarsılmaz” bağlılığını yineledi.

Londra yönetimi ayrıca NATO’daki rolüne ve Avrupa’nın kolektif savunmasına yaptığı katkıya dikkat çekerek savunma harcamalarının önemini vurguladı.

Pentagon’dan daha önce de Falkland tehdidi

Falkland Adaları tartışması, Pentagon’a ait olduğu belirtilen ve nisanda sızdırılan bir iç yazışmayla yeniden gündeme gelmişti. Söz konusu yazışmada, Birleşik Krallık’ın İran savaşına yeterli destek vermemesi halinde ABD’nin Falkland Adaları üzerindeki Britanya egemenliğine ilişkin tutumunu gözden geçirebileceği öne sürülmüştü.

Trump yönetimi ile Avrupa ülkeleri arasındaki gerilim ise son aylarda NATO’ya yapılan savunma harcamaları ve İran’a yönelik ABD askeri operasyonlarına verilen destek konusunda artıyor.

Trump daha önce NATO müttefiklerinin savunmaya yeterince kaynak ayırmadığını savunarak bazı Avrupa ülkelerine yönelik sert eleştirilerde bulunmuş, ABD askerlerinin Avrupa’dan çekilebileceği ve Washington’ın NATO’dan ayrılabileceği yönünde de tehditlerde bulunmuştu.