Ümraniye'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen cip ile 3 otomobil Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Şile Otoyolu'nun Çekmeköy istikametinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kazaya karışan cip sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirlendi.
Kaza nedeniyle otoyolun Çekmeköy istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.