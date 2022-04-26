Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yaptı.
Bu sırada Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen H.A., C.E. ve C.A. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların FETÖ şüphelileri olduğu tespit edildi.
Etiketler: Edirne FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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