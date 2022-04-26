Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet gösteren ve sosyal medyada propagandasını yapan kişiler olduğu bilgisine ulaştı.

Soruşturma başlatan ve 5 şüphelinin kimliğini saptayan polis, bu kişilerin adreslerine savcılık kararıyla operasyon düzenledi.

[Fotoğraf: DHA]

Özel harekat ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

[Fotoğraf: DHA]