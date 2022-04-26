Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 14:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te 5 DEAŞ şüphelisi gözaltında
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet gösteren ve sosyal medyada propagandasını yapan kişiler olduğu bilgisine ulaştı.
Soruşturma başlatan ve 5 şüphelinin kimliğini saptayan polis, bu kişilerin adreslerine savcılık kararıyla operasyon düzenledi.
[Fotoğraf: DHA]
Özel harekat ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 5 şüpheli, gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
[Fotoğraf: DHA]
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