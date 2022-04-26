Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist yakalandı
[Kolaj: TRT Haber]
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Edirne sınırında güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK zanlısı B.H'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Edirne PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele Yunanistan
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