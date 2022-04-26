Birçok türkünün kaynak kişisi, Adanalı Abdurrahman Yağdıran hayatını kaybetti.

Sanatçı için Adana'da cenaze töreni düzenlendi.

İlk bestesini 1950 yılında yapan ve müzikten hiç kopmayan sanatçının cenaze törenine yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı.

Yağdıran'ın cenazesi namazın ardından Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi.

[Fotoğraf: İHA]

Çok sayıda beste ve şarkı sözünde imzası var

1962 yılında TRT Adana İl Radyosu Çukurova'dan Sesler topluluğunda da görev alan Yağdıran hayatı boyunca onlarca beste ve şarkı sözüne imza attı.

88 yaşında hayatını kaybeden Yağdıran, 'Adana Yollarında', 'Canım Gülüm Postacı' gibi eserleriyle hafızalara kazındı.