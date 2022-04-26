Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmada, başkentin yanı sıra Konya ve Eskişehir'de uyuşturucu ve silah ticareti yapan bir suç örgütü tespit etti.

Bunun üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında Ankara, Eskişehir ve Konya'da örgüt üyesi 18 kişinin yakalanması için 19 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün kadın lideri Ö.D. ile M.A.G. ve A.E.V.'nin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Firari diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan operasyonda yapılan aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı av tüfeği ile çok sayıda fişek, 1 kilo 745 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.