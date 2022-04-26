Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 13:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın: Gökyüzü dumanla kaplandı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar kilometrelerce mesafeden görülebiliyor. Ekipler, alevleri kontrol alma çalışmasını sürdürüyor.
İzmir’in Bornova ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/IiTLnDQ0iw— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 26, 2022
Kağıt ve naylon atık balyaları nedeniyle alevler, kısa sürede büyüdü. Dumanlar kısa sürede gökyüzünü kaplarken, yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Alevlere müdahale devam ederken, dumanlar kentin birçok yerinden görülebiliyor.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
[Fotoğraf: DHA]
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