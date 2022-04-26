Tuzla’da Yayla Mahallesi'nde sabah saatlerinde, motosikletle kuyumcuya giden iki şüpheliden biri içeri girdi. Soygun sırasında şüpheli, A.N.Y. isimli çalışana silahla ateş etti.

Yıldırım, vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır bir şekilde yaralanırken, saldırgan bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarıyla dışarı çıktı.

Soyguncuları arama çalışmaları sürüyor

Saldırgan motosikletle dışarıda bekleyen diğer şüphelinin arkasına bindikten sonra olay yerinden hızla kaçtı. Soyguncuların peşinden koşan çevre esnafının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralanan A.N.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri ise kaçan iki soyguncuyu arama çalışmalarına devam ediyor.

Soyguncuların kaçış anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.