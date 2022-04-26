Kuyumcuyu vuran soyguncuların altınlarla kaçış anı kamerada
Tuzla’da motosikletle kuyumcu dükkanına giden iki kişi, kuyumcu çalışanını silahla vurduktan sonra dükkanda bulunan bir miktar altını çalarak hızla kaçtı. Silahlı saldırıda yaralanan kuyumcu çalışanı hastaneye kaldırıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Tuzla’da Yayla Mahallesi'nde sabah saatlerinde, motosikletle kuyumcuya giden iki şüpheliden biri içeri girdi. Soygun sırasında şüpheli, A.N.Y. isimli çalışana silahla ateş etti.
Yıldırım, vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır bir şekilde yaralanırken, saldırgan bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarıyla dışarı çıktı.
Soyguncuları arama çalışmaları sürüyor
Saldırgan motosikletle dışarıda bekleyen diğer şüphelinin arkasına bindikten sonra olay yerinden hızla kaçtı. Soyguncuların peşinden koşan çevre esnafının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.N.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekipleri ise kaçan iki soyguncuyu arama çalışmalarına devam ediyor.
Soyguncuların kaçış anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.