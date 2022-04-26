Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Giresun'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.Y. ve E.C.'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Giresun Narkotik Uyuşturucu
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