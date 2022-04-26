Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tırdan düşen kepçe şarampole devrildi
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, iş makinesi yüklü olduğu tırdan seyir halindeyken şarampole devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Zonguldak-Ereğli kara yolunda seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tıra yüklü kepçe, Ilıksu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Savrulan kepçe şarampole devrildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada yaralanan olmazken, hasar gören iş makinesinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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