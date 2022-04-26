İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.G'nin kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

F.G, ekipler tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.