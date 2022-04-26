Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği olayda evi hasar gören Hüseyin Sarı, ailesinin yaşadıklarını anlattı.

Sarı, olay sırasında iş yerinde bulunduğunu, arkadaşının kendisini arayıp sokağa uçak düştüğünü söylediğini bildirdi.

Eşi Aslı Sarı'ya ulaşmaya çalıştığını ifade eden Sarı, "Telefon çaldı ama cevap vermedi. Daha sonra yanında arkadaşı olduğu aklıma geldi. Eşimin arkadaşını aradım. Ağlayarak 'Patlama oluyor ağabey burada. Arabalar patladı. Evler yanıyor.' dedi. Bu sefer telaşlandım. İş yerimden izin alıp, 1-1,5 saat sonra evin bulunduğu yere geldim." dedi.

Yaşadığı korkuyu anlattı

Sarı, olay yerine geldiğinde eşinin, ambulansın yanında olduğunu, çok korktuğunu dile getirerek, uçak evlerine çarptığında karısının yanında 4 yaşındaki çocuğunun da bulunduğunu söyledi.

Yaşananları eşinden duyduğunu aktaran Sarı, şöyle devam etti:

"Mutfakta arkadaşıyla oturdukları sırada bir ses geldiğini, birilerinin 'uçak' diye bağırdığını söyledi. Arkadaşı da camdan bakmış, uçağı görünce o birden çıkmış. Onun da bebeği vardı, karşı komşu o da. Eşim de telaşla alevleri görünce balkona yönelmiş, aşağı atlamak istemiş, ikinci kattan. Kucağında çocuk da olunca korkmuş. Daha sonra merdivene yönelip merdivenden çıkmaya çalışmış. Patlamanın ardından ortaya çıkan alevlerin içinden çocuğu kucağında koruyup kendini sokağa atmış. Komşular da eşimi alıp yatıştırmış. Daha sonra ambulansa almışlar. Dizlerinde ve kollarında merdivenden ve sokakta düşmesi sonucu oluşan yaralar var."

"Çocuğum olaydan sonda yanına gittiğimde ağzını açmadı"

Hüseyin Sarı, yetkililerin, evin çatısından kanat parçası çıkardığını, tavanda delik oluştuğunu, dış duvarda yanık izleri bulunduğunu belirtti.

Sarı, olayın ardından çocuğunun bir süre sessiz kaldığına değinerek, "Çocuğum çok konuşkandır. Ancak olaydan sonda yanına gittiğimde ağzını açmadı. Yemek yemedi. Yaklaşık 6 saat boyunca sessizce kaldı. Eşimle oğlum çok etkilendiler. Verilmiş sadakamız varmış herhalde çünkü iki metre daha gelse evin içine dalacakmış. İki can gitti. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

3 saniyeyle hayatta kaldı

Eve çarpan uçağın parçaları altında kalmaktan son anda kurtulan Yılmaz Özgür'de gazetecilere açıklama yaptı.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta markete gitmek için evden çıktığı sırada ani bir gürültü olduğunu belirterek, karşısından gelen kişinin hızla koşmaya başladığını söyledi.

Yoluna devam ettiğinde uçak sesinin geldiğini aktaran Özgür, şöyle konuştu.

"Mahallenin üzerinden sürekli uçak dolaştığından pek dikkate almadım. Ancak hızlı bir çarpmayla uçak tepemde görüldü. O sırada başımın üzerinde toz bulutu oluştu. Kendimi korumak amacıyla kaçtım. Uçağın minibüsün dibine saplandığını, çakıldığını görünce kaçmak zorunda kaldım. Daha sonra bana neden demedin diye karşımda gelen arkadaşa çıkıştığım esnada patlama oldu. Mahalle sakinlerinin yoğun olduğu yere doğru yürüdüm. 112'yi aradım ancak ulaşamadım. Ancak birkaç dakika sonra bana dönüş yaptılar. Olayı bildirdim. Onlar da bilgilerinin olduğunu söylediler. Pilotları görmedim."

Özgür, bu sokakta çoğu zaman çocukların bulunduğunu, kaza okul saatinde yaşandığı için kimsenin olmadığını dile getirdi.

Pilot bayram sonrası nişanlanacakmış

Yaşamını yitiren pilot Furkan Otkum'un Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Ramazan Bayramı sonrası kız arkadaşı ile nişan yapmaya hazırlandığı öğrenilen Furkan Otkum’un dayısı Ahmet Polat, yeğeninin çok iyi bir pilot olduğunu söyledi.