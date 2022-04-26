Sinop'ta Cengiz Evrek'in kullandığı minibüs, Kumkapı mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü aracı kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek aracı saran alevleri söndürdü.

Yangında araçta büyük çapta hasar oluştu. Minibüsün öğrenci servisi olduğu ve yangın sırasında boş olduğu öğrenildi.