Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi Edirne'de tutuklandı.
Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede dün güvenlik güçleri tarafından yapılan kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan FETÖ şüphelileri N.Ş, C.Ş, H.Ç ve A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Etiketler: Edirne Yunanistan FETÖ
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