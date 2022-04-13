Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede dün güvenlik güçleri tarafından yapılan kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan FETÖ şüphelileri N.Ş, C.Ş, H.Ç ve A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.