Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 4 kişi yakalandı
Bursa'da kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı kişilerin kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıklarını belirledi.
Zanlıları takibe alan ekipler, Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya 7,5 gram ağırlığında sahte altın satmaya çalışan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerden birinin daha önce Çamlıca Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya sahte altın zincir sattığı anlaşıldı.
Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Altın Bursa Kuyumculuk
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