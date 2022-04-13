Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 14:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tarımda yeni sulama sistemi: Yüzde 30 su tasarrufu sağlıyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Akdeniz Üniversitesi tarımsal üretimde kullanılması amacıyla yeni bir sulama sistemi geliştirdi. Ziraat Fakültesi'nde uygulanan sistemle, su yerin altından bitkinin köküne doğrudan ulaşıyor. Böylece en az yüzde 30 su tasarrufu sağlanıyor.
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi turunçgiller için yeni bir sulama sistemi geliştirdi.
5 kat daha uzun ömürlü yeni sistem en az yüzde 30 su tasarrufu sağlıyor. Çünkü bu sistemde sulama damlatıcılar ile bitkinin kök bölgesine veriliyor.
Sistem toprak altına yerleştirildiği için iklim ve çevresel faktörlerden etkilenmiyor.
Bu nedenle sistem 25 yıl kullanılabiliyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Yeni sistem suyun yanında elektrik tasarrufu da sağlıyor
Türkiye'de bilimsel olarak uygulanmaya başlanan sistem sayesinde yüzey buharlaşması engellenmiş oluyor.
Basınçlı sulama sistemlerine oranla yeni sistemle elektrik tasarrufu da sağlıyor.
Sistemin yakın zamanda yaygınlaşarak tarım arazilerinde kullanılması amaçlanıyor.
Haber: Sena Ünal
Etiketler: Akdeniz Üniversitesi Tarım Üretimi
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