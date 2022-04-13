Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi turunçgiller için yeni bir sulama sistemi geliştirdi.

5 kat daha uzun ömürlü yeni sistem en az yüzde 30 su tasarrufu sağlıyor. Çünkü bu sistemde sulama damlatıcılar ile bitkinin kök bölgesine veriliyor.

Sistem toprak altına yerleştirildiği için iklim ve çevresel faktörlerden etkilenmiyor.

Bu nedenle sistem 25 yıl kullanılabiliyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Yeni sistem suyun yanında elektrik tasarrufu da sağlıyor

Türkiye'de bilimsel olarak uygulanmaya başlanan sistem sayesinde yüzey buharlaşması engellenmiş oluyor.

Basınçlı sulama sistemlerine oranla yeni sistemle elektrik tasarrufu da sağlıyor.

Sistemin yakın zamanda yaygınlaşarak tarım arazilerinde kullanılması amaçlanıyor.

Haber: Sena Ünal