Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'daki koyda kaçak yapılar yıkılıyor
Muğla'nın Dalaman ilçesi Yavansu Koyu'nda ekipler, 300 kaçak yapının yıkım işlemini gerçekleştirecek.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ile Dalaman Belediyesi ekipleri Yavansu Koyu'nda idari yargı süreçleri tamamlanan imara aykırı yapıların yıkım işlemlerine başladı.
Bölgede yürütülen çalışmalarda kaçak olduğu belirlenen dolgu iskelelerin yıkımı gerçekleştirildi.
Koydaki yıkım çalışmalarının yarın tamamlanması bekleniyor.
Ekipler, kentteki koylarda tespit edilen 300 kaçak yapının yıkım işlemini gerçekleştirecek.
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