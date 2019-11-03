Yolu trafiğe kapatıp drift yapan 4 araca 3 bin 652 TL ceza03 Kasım 2019 Pazar 23:00 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 23:08
Konya'da bir düğün konvoyunda bulunan 4 araç çevre yolunda yolu kapattı, bir araç ise drift yaptı. Polis, tespit ettiği araç sürücülerine 3 bin 652 TL ceza kesti.
Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Caddesi'nde trafiğin yoğun olduğu sırada, düğün konvoyundan 4 araç yolu trafiğe kapattı, 1 araç da o esnada drift yaptı.
Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlarından inen diğer sürücüler duruma tepki gösterdi ve o anları cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti.
4 araca 3 bin 652 TL ceza
Ekipler, araçları merkez Meram ilçesi Yaka Caddesi'ndeki düğün salonu önünde park halinde buldu.
Plakaları kapalı olan 4 araca 'plakalarını kapatmak' ve 'abart egzoz' suçlarından toplamda 3 bin 652 TL ceza kesildi. Araçlar daha sonra otoparka çekildi.
Konvoyda drift yapan bir araç ise aranıyor.
Kaynak: TRT Haber