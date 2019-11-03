Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Caddesi'nde trafiğin yoğun olduğu sırada, düğün konvoyundan 4 araç yolu trafiğe kapattı, 1 araç da o esnada drift yaptı.

Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlarından inen diğer sürücüler duruma tepki gösterdi ve o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti.

4 araca 3 bin 652 TL ceza

Ekipler, araçları merkez Meram ilçesi Yaka Caddesi'ndeki düğün salonu önünde park halinde buldu.

Plakaları kapalı olan 4 araca 'plakalarını kapatmak' ve 'abart egzoz' suçlarından toplamda 3 bin 652 TL ceza kesildi. Araçlar daha sonra otoparka çekildi.

Konvoyda drift yapan bir araç ise aranıyor.

Kaynak: TRT Haber