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Türkiye
AA 08.09.2026 06:14

Antalya'nın 3 farklı bölgesinde yangın

Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Karaöz, Ekşili, Kızıllı ve Çamlıbel mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personel ile müdahale ediliyor.

Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Aksu ilçesinde başlayan yangın Kepez ilçesine sıçradı.

Yangın nedeniyle Kuzey Çevre yolu ile Antalya Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre yoluna kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Serik'te de bazı evler tahliye edildi

Serik ilçesi Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Bölgedeki evler tahliye edilirken, 5 ev ve bazı seralar yangında kullanılamaz hale geldi.

Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi dumandan etkilendi.

Engelliler İbrahim, Hatice ve Kiraz Karaca, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangına müdahale eden bir kepçe şarampole devrildi

Öte yandan yangına müdahale eden özel bir şirkete ait kepçe şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, hastaneye götürüldü.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması devam ediyor.

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Antalya'nın 3 farklı bölgesinde yangın
Antalya'nın 3 farklı bölgesinde yangın
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