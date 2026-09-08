İBB'ye bağlı asfalt kamyonu alt geçit yoluna düştü

İstanbul Avcılar'da Cihangir Mahallesi D-100 kara yolunun yan yolunda seyreden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı asfalt kamyonu, virajı alamayarak sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Yoldan çıkan kamyon, Avcılar Ambarlı Alt Geçidi'nin yoluna düşerek yan yattı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle alt geçit yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Kamyonun kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.