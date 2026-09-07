İzinsiz dağ sarımsağı söken kişilere 2 milyonu aşkın ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Tunceli'de gerçekleştirilen denetimlerde, doğadan izinsiz şekilde söküldüğü tespit edilen dağ sarımsaklarının, ekipler tarafından el konularak yeniden toprakla buluşturulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biyoçeşitliliğe zarar veren 3 şahsa, toplamda 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı. Doğal zenginliklerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak için sahadayız."

Dünya üzerinde yalnızca Tunceli bölgesinde yetişen dağ sarımsağı, bilinçsizce toplanması, endemik ve neslinin tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altına alınmıştı.