Yalıköy Mahallesi Kuştepe mevkiinde Ahmet Memiş’e ait et lokantasında yaklaşık 1.5 metrelik toprak kayması oluştu. İş yeri kullanılmaz hale gelirken, sahil tarafında ilk kez böyle bir toprak kaymasının yaşandığı öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]

Bina kolonlarında ve yol hizasından 1,5 metre deniz seviyesine doğru toprak kayması yaşanırken son iki gündür aşırı yağan yağmurlar sonucunda heyelanın meydana geldiği belirtildi.

[Fotoğraf: İHA]

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Kaynak: İHA