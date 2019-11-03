Türkiye
Ordu'da 1,5 metrelik toprak kayması: Bir iş yeri boşaltıldı03 Kasım 2019 Pazar 21:36 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 21:42
Ordu’nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde heyelan nedeniyle bir iş yeri yıkılma tehlikesine karşı boşaltıldı.
Yalıköy Mahallesi Kuştepe mevkiinde Ahmet Memiş’e ait et lokantasında yaklaşık 1.5 metrelik toprak kayması oluştu. İş yeri kullanılmaz hale gelirken, sahil tarafında ilk kez böyle bir toprak kaymasının yaşandığı öğrenildi.
[Fotoğraf: İHA]
Bina kolonlarında ve yol hizasından 1,5 metre deniz seviyesine doğru toprak kayması yaşanırken son iki gündür aşırı yağan yağmurlar sonucunda heyelanın meydana geldiği belirtildi.
[Fotoğraf: İHA]
Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.
[Fotoğraf: İHA]
Kaynak: İHA