Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleriyle Tekirdağ'ın batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgarın görüleceği bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Didim'de kasım ayında denize girdiler

Aydın'ın Didim ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dolayısıyla bölge sakinleri kasım ayında denize girdi.

Ege Bölgesi'nin gözde turizm merkezlerinden Didim, kasım ayında yazdan kalma günleri yaşıyor.

Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü bölgede, güzel havayı fırsat bilen ilçe sakinleri, mavi bayraklı plajlarda "kış güneşinin" tadını çıkardı.

Kimi bölge sakini denize girerken kimileri kumsalda güneşlendi. Hava sıcaklarının yüksek seyretmesi bölge esnafını da memnun etti.

Kaynak: AA