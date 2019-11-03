Türkiye

Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı arttı

03 Kasım 2019 Pazar 17:50 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 17:51

ABD'de 3 Kasım'da yerel saatle 02.00'de saatlerin bir saat geri alınmasıyla, Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı bir saat daha arttı.