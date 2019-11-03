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Ankara'da Gökbilim Merkezi'nde yangın03 Kasım 2019 Pazar 16:27 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 16:45
Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi'nde yangın çıktı.
Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Ankara'da Ali Kuşçu Gökbilim Merkezinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. pic.twitter.com/7qexrUtaRp— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 3, 2019
Kontrol altına alınan yangın nedeniyle gök bilim merkezinin kulesinde ağır hasar oluştu. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: yangın Gökbilim Merkezi