Türkiye
Beşiktaş'ta tekne yangını03 Kasım 2019 Pazar 15:19 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 16:02
Beşiktaş'ta bir teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bebek sahilinde demirli "Şehrazat 1" isimli özel bir tur teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri karadan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler de denizden müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle teknede büyük çapta hasar oluştu.
Kaynak: AA