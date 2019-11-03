Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar sürüyor. Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin, yılda bin 500-2 bin yabancı terörist savaşçı yetiştirilen DEAŞ'ın sözde eğitim kampları sorumlusu olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 2 Kasım tarihinde Osmaniye merkezli İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Bursa olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonlarda, 7 kişi, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan örgüt üyelerinden birinin DEAŞ terör örgütü adına yılda yaklaşık 1500-2000 yabancı terörist savaşçı yetiştirilen silahlı eğitim kamplarının sorumlusu ve DEAŞ terör örgütünün “zekat emiri” olarak faaliyet gösterdiği, iki örgüt üyesinin DEAŞ terör örgütü adına yabancı terörist savaşçı yetiştirilen silahlı eğitim kamplarının silah, teçhizat ve lojistik sorumlusu olduğu, ayrıca bu iki örgüt üyesinin örgüt kamplarında yetiştirilen yabancı terörist savaşçıları, çatışma bölgelerine sevkini sağlayan organizasyonundan sorumlu oldukları, diğer dört örgüt üyesinin ise DEAŞ terör örgütü içerisinde çeşitli kademelerde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Gözaltına alınanların kaldıkları yerlerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Kaynak: TRT Haber