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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı03 Kasım 2019 Pazar 13:59 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 14:03
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 3 yıldır aranan Zafer K.'nin, Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli Zafer K., kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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