Diyarbakır anneleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için ördüğü atkıları burada görev alan askerlere gönderecek.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul'dan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine katılan anne İmmihan Nilifırka, Mehmetçik için atkı ve bere örmeye başladıklarını belirterek, "Allah Mehmetçiği korusun, Allah onları başımızdan eksik etmesin. Onlara katkımız olsun, Mehmetçik üşümesin diye atkı örüyoruz" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Onlar olmasa biz buralarda duramayız, onlar bizim için var."



Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor. Umutla evlatlarını bekleyen anneler, Mehmetçik için atkı örmeye başladı. pic.twitter.com/muL9rGJaEA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 3, 2019

"Her zaman Mehmetçiğin yanındayız"

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eylem yapan Songül Altıntaş ise, harekata katılan askere destek olmak istediklerini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan için atkı örmeye başladıklarını, Mehmetçiğin vatanı için mücadele ettiğini vurgulayan Altıntaş, "Onların üşümemesi için atkı örüyoruz. Yaptığımız ürünleri bir haftada tamamlarız. Mehmetçiğe gönülden atkı örüyoruz. Her zaman Mehmetçiğin yanındayız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Erzurum'dan gelen Halime Şehitoğlu da, "Mehmetçiğin Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Onlar var ise biz de varız, onlar yoksa biz de yokuz. Allah onları her türlü kötülükten korusun. Onlar üşümesin diye örüyoruz, onlar üşürse biz de üşürüz" ifadelerini kullandı.

Oturma eylemi yapan anneler daha sonra, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı ile destek verdi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA